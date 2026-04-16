Эрдоган призвал не прекращать дипинициативы по Украине

АНТАЛЬЯ, 16 апр - РИА Новости. Турция считает важным не прекращать дипломатические инициативы по Украине, Анкара будет работать над этим, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Считаем важным не прекращать дипломатические инициативы для урегулирования украинского конфликта. Турция является страной, которой доверяют и Москва, и Киев. Мы продолжим нашу работу в этом направлении", - сказал турецкий лидер, выступая в четверг на ужине в честь участников 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.