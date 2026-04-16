Обвиняемого в убийстве двух россиянок в Турции переобъявили в розыск
06:37 16.04.2026
Обвиняемого в убийстве двух россиянок в Турции переобъявили в розыск

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кушлевич Андрей, обвиняемый в убийстве своей бывшей супруги Ирины Двизовой и ее дочери в турецком Бодруме, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Кушлевич Андрей... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался", - указано в ведомственной базе.
Кушлевич с 2017 года был объявлен в России в розыск за побег из-под ареста, рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочки Даяны нашли 28 ноября 2023 года спустя пять дней поисков в турецком Бодруме, они были завернуты в одеяла и оставлены на обочине дороги. Полиция Германии в мае 2024 года задержала по подозрению в убийстве россиянок литовца Кушлевича. В январе 2024 года СК России возбудил уголовное дело по факту их убийства.
По данным агентства DHA, Кушлевича экстрадировали из ФРГ в Турцию в начале февраля. Турецкое обвинение требует приговорить его к пожизненному заключению.
