В Турции опровергли сообщения, что напавший на школу в Кахраманмараше выжил - РИА Новости, 16.04.2026
02:24 16.04.2026
В Турции опровергли сообщения, что напавший на школу в Кахраманмараше выжил

Власти Турции опровергли сообщения, что напавший на школу в Кахраманмараше выжил

© REUTERS / IHA Скорая помощь на месте нападения в турецком Кахраманмараше
Скорая помощь на месте нападения в турецком Кахраманмараше - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© REUTERS / IHA
Скорая помощь на месте нападения в турецком Кахраманмараше. Архивное фото
АНТАЛЬЯ, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что устроивший стрельбу в школе в Кахраманмараше якобы остался жив и был выведен с места происшествия в сопровождении полиции.
Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше, административном центре одноименной провинции. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой, сообщали власти.
"Утверждения, распространяемые в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях в связи с трагическими событиями в Кахраманмараше и Шанлыурфе, о том, что "нападавший в Кахраманмараше был выведен из школы живым в сопровождении полиции" и "нападавший в Шанлыурфе был арестован за день до инцидента, а затем отпущен", являются полностью ложными и не имеют никакого отношения к действительности",- говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщал губернатор провинции Хасан Шылдак.
"Указанные публикации являются не просто дезинформацией, а явными информационными операциями, направленными на создание атмосферы хаоса путем злоупотребления общественной чувствительностью, на нанесение удара по государственным учреждениям и на подрыв доверия нашего народа к государству", - говорится в заявлении.
