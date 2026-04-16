В Турции опровергли сообщения, что напавший на школу в Кахраманмараше выжил

АНТАЛЬЯ, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что устроивший стрельбу в школе в Кахраманмараше якобы остался жив и был выведен с места происшествия в сопровождении полиции.

Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше , административном центре одноименной провинции. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой, сообщали власти.

"Утверждения, распространяемые в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях в связи с трагическими событиями в Кахраманмараше и Шанлыурфе , о том, что "нападавший в Кахраманмараше был выведен из школы живым в сопровождении полиции" и "нападавший в Шанлыурфе был арестован за день до инцидента, а затем отпущен", являются полностью ложными и не имеют никакого отношения к действительности",- говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции

Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщал губернатор провинции Хасан Шылдак.