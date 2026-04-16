В Турции опровергли сообщения о пропаже детей после ЧП в Кахраманмараше

АНТАЛЬЯ, 16 апр - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы пропаже детей после вооруженного инцидента в школе в Кахраманмараше, приведшего к гибели девяти человек.
Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой, сообщали власти.
"Утверждения о том, что "в результате нападения пропали дети", которые пытаются распространить в социальных сетях, злоупотребляя трагическим событием, произошедшим в Кахраманмараше, являются ложными и не соответствуют действительности"- говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
"Указанные публикации представляют собой спланированные информационные операции, направленные на создание атмосферы хаоса, страха и паники, нанесение ущерба репутации наших государственных учреждений и подрыв доверия к нашему государству, используя чувствительность общества",- говорится в заявлении ведомства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о тщательном расследовании происшествия в школе и призвал воздержаться от политических споров.