СМИ: погибшая в Турции учительница закрыла собой учеников

СТАМБУЛ, 16 апр — РИА Новости. Погибшая в результате нападения на школу в турецком Кахраманмараше учительница Айла Кара защищала учеников от нападавшего, сообщает телеканал A Haber.
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Айла Кара
"В результате нападения на школу погибла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников от стрелявшего", — передает канал.
Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не классифицируется как теракт, сообщал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
