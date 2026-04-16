СМИ: погибшая в Турции учительница закрыла собой учеников
00:42 16.04.2026 (обновлено: 11:01 16.04.2026)
СМИ: погибшая в Турции учительница закрыла собой учеников

A Haber: погибшая в турецком Кахраманмараше учительница закрыла собой учеников

© REUTERS / IHAЗдание школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение
Здание школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 апр — РИА Новости. Погибшая в результате нападения на школу в турецком Кахраманмараше учительница Айла Кара защищала учеников от нападавшего, сообщает телеканал A Haber.
© Фото опубликовано турецкими СМИ
Айла Кара
"В результате нападения на школу погибла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников от стрелявшего", — передает канал.
Восьмиклассник открыл стрельбу в среду в школе в Кахраманмараше. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не классифицируется как теракт, сообщал министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
