Дмитрий Миляев обсудил перспективы развития "Тулагорводоканала" - РИА Новости, 16.04.2026
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
20:04 16.04.2026
Дмитрий Миляев обсудил перспективы развития "Тулагорводоканала"

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил с коллективом "Тулагорводоканала" перспективы развития коммунального комплекса
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг обсудил перспективы развития АО "Тулагорводоканал" в ходе посещения этой крупнейшей в регионе организации в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба облправительства.
С 2025 года в области применен механизм финансирования развития коммунальной инфраструктуры — казначейские инфраструктурные кредиты, реализуется масштабный проект по реконструкции Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью порядка 20 километров. В 2026 году в рамках первого этапа реконструкции завершится строительство цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений Тулы, отметили в пресс-службе.
Глава регион осмотрел обновленную специализированную технику, которая ежегодно приобретается для качественной и оперативной работы предприятия, посетил цех ремонта и обслуживания оборудования, пообщался с представителями трудовой династии Волковых - Штукатуровых - Миненковых, общий трудовой стаж которых составляет более 200 лет.
Всего на предприятии работает более 1400 сотрудников, оно обслуживает более 1600 километров водопроводных и порядка 600 километров канализационных сетей. С 2018 года реализуются проекты по обновлению магистральных сетей водоснабжения. Произведена замена более 55 километров магистральных водоводов. Объем финансирования составил 2,62 миллиарда рублей.
В ходе диалога с сотрудниками обсудили вопрос дальнейшего благоустройства Казанской набережной. Глава региона отметил, что с 21 апреля на портале "Госуслуги" стартует общероссийское онлайн-голосование за общественные пространства, которые планируется благоустроить в 2027 году по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Оно продлится до 12 июня. В Туле на голосование будут представлены две территории, набравшие наибольшее количество голосов: продолжение Казанской набережной (участок от улицы Никитской в сторону улицы Советской) и участок набережной возле Тульского государственного музея оружия. Победителя определят жители города.
