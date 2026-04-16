Дмитрий Миляев обсудил перспективы развития "Тулагорводоканала"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг обсудил перспективы развития АО "Тулагорводоканал" в ходе посещения этой крупнейшей в регионе организации в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба облправительства.

С 2025 года в области применен механизм финансирования развития коммунальной инфраструктуры — казначейские инфраструктурные кредиты, реализуется масштабный проект по реконструкции Медвенско-Осетровского водозабора протяженностью порядка 20 километров. В 2026 году в рамках первого этапа реконструкции завершится строительство цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений Тулы, отметили в пресс-службе.

Глава регион осмотрел обновленную специализированную технику, которая ежегодно приобретается для качественной и оперативной работы предприятия, посетил цех ремонта и обслуживания оборудования, пообщался с представителями трудовой династии Волковых - Штукатуровых - Миненковых, общий трудовой стаж которых составляет более 200 лет.

Всего на предприятии работает более 1400 сотрудников, оно обслуживает более 1600 километров водопроводных и порядка 600 километров канализационных сетей. С 2018 года реализуются проекты по обновлению магистральных сетей водоснабжения. Произведена замена более 55 километров магистральных водоводов. Объем финансирования составил 2,62 миллиарда рублей.