Баланин обсудил с директорами ТФОМС цифровизацию и доступность медпомощи

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин провел в Москве расширенное совещание Совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС), на котором обсудил цифровизацию и доступность медпомощи, сообщает пресс-служба фонда.

В совещании приняли участие руководители территориальных фондов ОМС и представители страховых медицинских организаций. Участники подвели итоги работы за 2025 год и первый квартал 2026 года, а также определили приоритетные направления развития системы обязательного медицинского страхования.

"Система ОМС сегодня – это не только финансовый механизм, но и цифровая экосистема, ориентированная на пациента. Наша задача – обеспечить бесшовность процессов: от тарифного соглашения до реальной доступности и качества медицинской помощи. Внедрение ГИС ОМС и усиление профилактической составляющей – те векторы, которые мы будем развивать и дальше", – сказал Баланин.

В рамках региональной сессии были рассмотрены ключевые вопросы правоприменения, результаты контрольных мероприятий Федерального фонда ОМС, итоги внедрения государственной информационной системы ОМС, с учетом регионального опыта, а также анализ заключений на территориальные программы ОМС и проверки тарифных соглашений на 2026 год.

В ходе страховой сессии особое внимание уделили организации взаимодействия территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций при информировании граждан и их информационном сопровождении во время прохождения профилактических мероприятий.