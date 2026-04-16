Блокада Ирана сохраняется и остается сильной, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада Ирана сохраняется и остается очень сильной.
"Блокада просто потрясающая. Она установлена очень крепко, очень сильно", - сказал Трамп журналистам.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Президент Бразилии указал на ошибку Трампа
Вчера, 16:19