Блокада Ирана сохраняется и остается сильной, утверждает Трамп
21:50 16.04.2026 (обновлено: 21:51 16.04.2026)
Блокада Ирана сохраняется и остается сильной, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада Ирана сохраняется и остается очень сильной.
  • Трамп назвал блокаду потрясающей.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что морская блокада Ирана сохраняется и остается очень сильной.
"Блокада просто потрясающая. Она установлена очень крепко, очень сильно", - сказал Трамп журналистам.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Президент Бразилии указал на ошибку Трампа
Вчера, 16:19
 
