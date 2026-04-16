ВСУ потеряли свыше 40 боевиков в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 40 военных и две боевые бронемашины в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.