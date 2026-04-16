Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 16.04.2026 (обновлено: 12:28 16.04.2026)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 145 военных в зоне действия "Юга"

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи в зоне СВО.
  • ВСУ потеряли более 145 военных, американский бронетранспортёр М113, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск.
  • Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 145 военных, американский бронетранспортер М113, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Веролюбовка, Ильиновка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Ореховатка, Попасное и Селезневка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 145 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
