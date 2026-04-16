Сулейманов не признал вину по новому обвинению, сообщил источник

Краткий пересказ ИИ Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признал вину в создании преступного сообщества, сообщил источник.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Миллиардер Ибрагим Сулейманов, которому после ареста по делу об организации убийств предъявили обвинение в создании преступного сообщества, вину не признает, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.

Сулейманов и иные фигуранты дела с новым обвинением не согласны, вину не признают", - сказал собеседник агентства.

Миллиардеру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (статья 210 УК РФ ), соучастникам – в участии в таком сообществе.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, ему было предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.

Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.