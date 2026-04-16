Рейтинг@Mail.ru
Сулейманов не признал вину по новому обвинению, сообщил источник - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 16.04.2026
Сулейманов не признал вину по новому обвинению, сообщил источник

РИА Новости: Сулейманов не признал вину в создании преступного сообщества

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыИбрагим Сулейманов в суде
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Ибрагим Сулейманов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • Миллиардер Ибрагим Сулейманов не признал вину в создании преступного сообщества, сообщил источник.
  • Ему также вменяют причастность к убийству председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова в 1999 году, бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году и к покушению на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Миллиардер Ибрагим Сулейманов, которому после ареста по делу об организации убийств предъявили обвинение в создании преступного сообщества, вину не признает, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.
"Сулейманов и иные фигуранты дела с новым обвинением не согласны, вину не признают", - сказал собеседник агентства.
Миллиардеру предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (статья 210 УК РФ), соучастникам – в участии в таком сообществе.
Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, ему было предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.
Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.
В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером IT-компании".
ПроисшествияРоссияМоскваИбрагим Сулейманов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала