Миллиардера Сулейманова обвинили в создании преступного сообщества

Краткий пересказ ИИ Ибрагима Сулейманова обвинили в создании преступного сообщества.

Басманный суд Москвы арестовал миллиардера в начале октября 2025 года, ему предъявили обвинение в организации двух убийств и одного покушения.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Миллиардера Ибрагима Сулейманова, фигуранта дела об организации убийств, обвинили в создании преступного сообщества, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования дела.

"Сулейманову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (210 УК РФ), соучастникам – в участии в таком сообществе", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова в начале октября 2025 года, ему было предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.

Сулейманову вменяют причастность к убийству в январе 1999 года председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова и к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Также ему предъявлено обвинение в покушении на убийство в 2021 году адвоката Ильи Перегудова.