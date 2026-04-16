18:00 16.04.2026 (обновлено: 18:31 16.04.2026)

Врачи назвали сухофрукт, который предотвращает развитие рака

Врач-нутрициолог во время работы
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. У этого сухофрукта репутация не самая лучшая. И она мешает людям оценить его реальную пользу для здоровья. А ведь он содержит целый комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, способных замедлять возрастные изменения.

С чем и как лучше есть чернослив

Результаты свежего опроса, проведенного компанией YouGov, показали: среди британцев чернослив занимает лишь 46-е место в рейтинге любимых фруктов, уступая финикам, кураге и даже инжиру. Но нутрициолог Хание Видмар уверена: недооценивать чернослив не стоит, особенно когда речь заходит о женском организме.
Чернослив выступает в роли мягкого пребиотика, который питает полезную микрофлору кишечника. Кроме того, в его составе присутствуют бор, калий и витамин К, то есть вещества, играющие ключевую роль в костном метаболизме.
Эксперименты с участием женщин в постменопаузе подтвердили: ежедневное употребление всего 50 граммов чернослива помогает предотвратить снижение минеральной плотности костной ткани в области шейки бедра.
Раковые клетки
Регулярное включение сушеной сливы в меню также снижает риск развития рака кишечника. "Сливы содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты, — отмечают специалисты. — Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые представляют собой нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК и клетки, способствуя развитию рака".
Диетологи советуют съедать по утрам от трех до пяти штук чернослива, обязательно запивая их достаточным количеством воды. Однако людям с синдромом раздраженного кишечника или с хроническими заболеваниями почек стоит быть осторожнее: из-за высокого содержания калия и сорбитола продукт может им навредить.

Диета с сушеными сливами

В 2015 году в ходе эксперимента сотрудники Техасского университета A&M выяснили: чернослив помогает поддерживать популяцию полезных бактерий в толстом кишечнике, что уменьшает вероятность колоректального рака.
Исследователи проверили противораковые свойства чернослива на лабораторных крысах. Результаты показали следующее: диета с добавлением сушеных слив изменила баланс двух основных групп кишечных бактерий. В частности, в дистальных отделах толстой кишки увеличилось количество бактерий типа Bacteroidetes, тогда как численность Firmicutes снизилась.

Когда чернослив может навредить

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА Новости объяснил, какие сушеные плоды приносят максимальную пользу здоровью, а также предупредил о скрытой опасности чрезмерного увлечения этим лакомством.
Чернослив
Как отметил специалист, в сухофруктах содержится много клетчатки и биоактивных полифенолов. Эти соединения благотворно влияют на состояние сосудов, помогают нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови, а кроме того, снижают вероятность развития болезней сердца и сахарного диабета второго типа.
При всем богатстве полезных свойств сухофрукты не стоит есть без меры. Эксперт подчеркнул: рекомендованная дневная норма — не больше 250-300 граммов, а оптимально — около 150-200 граммов в сутки.
 
 
 
