Врачи назвали сухофрукт, который предотвращает развитие рака

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. У этого сухофрукта репутация не самая лучшая. И она мешает людям оценить его реальную пользу для здоровья. А ведь он содержит целый комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, способных замедлять возрастные изменения.

С чем и как лучше есть чернослив

Результаты свежего опроса, проведенного компанией YouGov, показали: среди британцев чернослив занимает лишь 46-е место в рейтинге любимых фруктов, уступая финикам, кураге и даже инжиру. Но нутрициолог Хание Видмар уверена : недооценивать чернослив не стоит, особенно когда речь заходит о женском организме.

Чернослив выступает в роли мягкого пребиотика, который питает полезную микрофлору кишечника. Кроме того, в его составе присутствуют бор, калий и витамин К, то есть вещества, играющие ключевую роль в костном метаболизме.

Эксперименты с участием женщин в постменопаузе подтвердили: ежедневное употребление всего 50 граммов чернослива помогает предотвратить снижение минеральной плотности костной ткани в области шейки бедра.

Регулярное включение сушеной сливы в меню также снижает риск развития рака кишечника. "Сливы содержат фенольные соединения, которые действуют как антиоксиданты, — отмечают специалисты . — Эти соединения помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые представляют собой нестабильные молекулы, способные повреждать ДНК и клетки, способствуя развитию рака".

Диетологи советуют съедать по утрам от трех до пяти штук чернослива, обязательно запивая их достаточным количеством воды. Однако людям с синдромом раздраженного кишечника или с хроническими заболеваниями почек стоит быть осторожнее: из-за высокого содержания калия и сорбитола продукт может им навредить.

Диета с сушеными сливами

В 2015 году в ходе эксперимента сотрудники Техасского университета A&M выяснили: чернослив помогает поддерживать популяцию полезных бактерий в толстом кишечнике, что уменьшает вероятность колоректального рака.

Исследователи проверили противораковые свойства чернослива на лабораторных крысах. Результаты показали следующее: диета с добавлением сушеных слив изменила баланс двух основных групп кишечных бактерий. В частности, в дистальных отделах толстой кишки увеличилось количество бактерий типа Bacteroidetes, тогда как численность Firmicutes снизилась.

Когда чернослив может навредить

Заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА Новости объяснил , какие сушеные плоды приносят максимальную пользу здоровью, а также предупредил о скрытой опасности чрезмерного увлечения этим лакомством.

Как отметил специалист, в сухофруктах содержится много клетчатки и биоактивных полифенолов. Эти соединения благотворно влияют на состояние сосудов, помогают нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови, а кроме того, снижают вероятность развития болезней сердца и сахарного диабета второго типа.