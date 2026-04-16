Фотографа Юношеской футбольной лиги Стовбуна* внесли в перечень террористов - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
19:10 16.04.2026
Фотографа Юношеской футбольной лиги Стовбуна* внесли в перечень террористов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фотограф Юношеской футбольной лиги Глеб Стовбун* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных Росфинмониторинга.
"Стовбун Глеб Олегович*, 4 июля 2000 года рождения, город Москва", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
