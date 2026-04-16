Базы США в Персидском заливе навлекли беды, заявила Захарова
21:47 16.04.2026
Базы США в Персидском заливе навлекли беды, заявила Захарова

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Базы США в Персидском заливе не обеспечили странам их размещения безопасность, а наоборот, лишь навлекли беды и проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Наличие американских баз на той или иной территории того или иного государства не обеспечивает большей безопасности этому государству, а по сути, наоборот, навлекают на эту страну беду, как вот сейчас мы это видим в Персидском заливе", - сказала она в четверг в ходе брифинга.
"Что получилось? Вместо осуществления прикрытия тех стран, за обеспечение безопасности которых они получали деньги и декларировали ее, они только лишь навлекли действительно крупнейшие беды и проблемы", - добавила Захарова.
