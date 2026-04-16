18:26 16.04.2026
МИД: США не сотрудничают с Россией в области информационной безопасности

Захарова: США уклоняются от взаимодействия с Россией по кибербезопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США уклоняются от взаимодействия с Россией в области информационной безопасности, заявила Мария Захарова.
  • Перед выборами в американский конгресс появились данные о якобы кибератаках Москвы, при этом соответствующих запросов России не поступало.
  • Захарова отметила, что политика НАТО и США остаётся объективной причиной роста напряжённости в области международной информационной безопасности.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. США уклоняются от взаимодействия с Россией в области информационной безопасности, однако в то же время перед выборами в американский конгресс появилась информация о якобы кибератаках Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Приближаются выборы в США, поэтому в Вашингтоне, с подачи глубинного государства, вновь поставили любимый трек, называется "Виноваты русские"... опять поставили про кибератаки... Показательно, что запросов по линии контактных пунктов по данному инциденту... нам не поступало... Компетентное ведомство США по существу уклоняется от такого взаимодействия", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По её словам, такие действия США лишний подтверждают, что обвинители не заинтересованы в профессиональном разбирательстве, а стремятся к нагнетанию искусственной истерии вокруг так называемой российской угрозы в цифровом пространстве.
Захарова отметила, что на фоне отсутствия взаимодействия в этой сфере объективной причиной роста напряженности в области международной информационной безопасности по-прежнему остается политика НАТО и в частности США.
В миреСШАРоссияМоскваМария ЗахароваНАТО
 
 
