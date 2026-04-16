Российской легкоатлетке не разрешили выступать за Турцию

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Комиссия по пересмотру гражданства Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) отклонила заявление серебряного призера чемпионата России 2024 года в семиборье Софьи Якушиной и еще десяти иностранных атлетов, желающих сменить спортивное гражданство на турецкое, сообщается на сайте организации.