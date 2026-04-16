Российской легкоатлетке не разрешили выступать за Турцию - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
16:20 16.04.2026 (обновлено: 16:25 16.04.2026)
Российской легкоатлетке не разрешили выступать за Турцию

World Athletics отклонила заявку Якушиной о смене гражданства на турецкое

  • World Athletics отклонила заявку Софьи Якушиной на смену спортивного гражданства.
  • Вместе с Якушиной заявки на смену спортивного гражданства на турецкое подавали спортсмены из Кении, Ямайки и Нигерии, однако всем им отказали
  • Комиссия сочла, что заявки были частью скоординированной стратегии Турции по привлечению иностранных спортсменов и противоречат основным принципам регламента.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Комиссия по пересмотру гражданства Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) отклонила заявление серебряного призера чемпионата России 2024 года в семиборье Софьи Якушиной и еще десяти иностранных атлетов, желающих сменить спортивное гражданство на турецкое, сообщается на сайте организации.
Помимо Якушиной, на турецкое гражданство претендовали спортсмены из Кении, Ямайки и Нигерии.
Комиссия установила, что заявки являлись частью скоординированной стратегии по привлечению иностранных спортсменов, проводимой правительством Турции посредством выгодных контрактов для будущих международных соревнований, включая Олимпийские игры. Учитывая общие черты всех заявок, комиссия оценила их совместно и пришла к выводу, что такой подход противоречит основным принципам регламента.
Якушиной 20 лет. В феврале 2025 года она установила рекорд России в пятиборье для спортсменок не старше 20 лет, набрав 4556 очков. В июле того же года Якушина сообщила, что приняла турецкое гражданство и теперь будет выступать за эту страну на международных стартах.
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Восьмой день - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Утратила статус": Минимущества объяснило лишение Клишиной квартиры в Твери
