FPV-дроны "Севера" уничтожили 50 станций Starlink ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 16.04.2026
07:31 16.04.2026
FPV-дроны "Севера" уничтожили 50 станций Starlink ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 50 спутниковых терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".
По его словам, станции выявляли круглосуточно с помощью воздушной разведки — как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, в том числе из-за слабой маскировки и инфракрасного излучения.
"С начала апреля расчёты ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 50 станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Спутниковые системы были задействованы в организации интернет соединения и связи с командованием", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что после обнаружения координаты целей оперативно передавали на пункты управления и операторам ударных дронов. Поражение, по его данным, наносили FPV с осколочно-фугасными боевыми частями, а также беспилотниками с системой сбросов. "Карта" отметил, что уничтожение таких антенн нарушает управление и взаимодействие подразделений противника.
