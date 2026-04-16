FPV-дроны "Севера" уничтожили 50 станций Starlink ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 50 спутниковых терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным "Карта".

По его словам, станции выявляли круглосуточно с помощью воздушной разведки — как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу, в том числе из-за слабой маскировки и инфракрасного излучения.

"С начала апреля расчёты ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 50 станций Starlink ВСУ Харьковской области . Спутниковые системы были задействованы в организации интернет соединения и связи с командованием", - сообщил собеседник агентства.