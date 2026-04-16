ВС России за неделю уничтожили семь станций РЭБ ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем группировки "Север" за прошедшую неделю уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Юла".

По его словам, операторы разведывательных и ударных беспилотников ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника. Несмотря на попытки маскировки, станции РЭБ обнаруживаются и поражаются.

"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили 7 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области", — рассказал собеседник агентства.