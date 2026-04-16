Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 16.04.2026
Российские FPV-дроны затруднили полеты БПЛА ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Российские FPV-дроны, выполняющие функцию ПВО, значительно затруднили работу украинских разведывательных и ударных БПЛА самолетного типа на участке под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Иванец".
"Конечно, у них пошли потери, они уже меньше летают в этом районе, не так смело они уже передвигаются. Подгадывают по погоде, когда нам тяжелее работать", - рассказал командир.
Он уточнил, что украинские операторы БПЛА пытаются найти способы, чтобы обмануть российские FPV.
"Они стали в последнее время устанавливать камеры на БПЛА, которые смотрят в тыл, тогда они видят, как мы на них заходим, и они пытаются маневрировать, либо пикировать, либо кабрировать, но им не особо помогает", - рассказал командир.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала