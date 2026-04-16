Российские FPV-дроны затруднили полеты БПЛА ВСУ под Константиновкой

ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Российские FPV-дроны, выполняющие функцию ПВО, значительно затруднили работу украинских разведывательных и ударных БПЛА самолетного типа на участке под Константиновкой, за которую идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Иванец".

"Конечно, у них пошли потери, они уже меньше летают в этом районе, не так смело они уже передвигаются. Подгадывают по погоде, когда нам тяжелее работать", - рассказал командир.

Он уточнил, что украинские операторы БПЛА пытаются найти способы, чтобы обмануть российские FPV.