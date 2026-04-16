Спектакль "Яма" пройдет на Основной сцене театра "Русская песня"
12:34 16.04.2026

Спектакль "Яма" пройдет на Основной сцене театра "Русская песня"

© Фото : Пресс-служба театра "Русская песня". Спектакль "Яма"
МОСКВА, 16 апр — пресс-служба театра "Русская песня". Показ музыкально-драматического спектакля "Яма" пройдет на Основной сцене театра "Русская песня" 21 апреля 2026 года.
Спектакль поставлен по повести Александра Куприна. Это история о женщинах, волею судеб оказавшихся в публичном доме, где даже в обстановке безысходности главным остается желание быть любимой.
После спектакля зритель уходит с вопросом к самому себе: где моя внутренняя опора и что помогает мне оставаться собой в любых обстоятельствах? В спектакле звучит живая музыка в исполнении солистов государственного ансамбля "Русская песня". Начало спектакля в 19:00.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
