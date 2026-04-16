По программе "Герои СВОего времени. Смоленск" отобрали 13 конкурсантов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В рамках программы "Герои СВОего времени. Смоленск" отобрали 13 конкурсантов, сообщил губернатор Василий Анохин.

В Смоленской области уже больше года реализуется образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск". Она является региональным аналогом федерального проекта "Время героев" и направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции.

Глава региона 15 апреля на встрече с участниками программы вместе с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым обсудил промежуточные итоги обучения и стажировок.

"После нескольких этапов отбора для участия в программе отобраны 13 курсантов на очное обучение. Многие из них имеют государственные награды. Все они готовы продолжить служить Родине, но уже в гражданской сфере. Игорь Олегович, обращаясь к курсантам, отметил, что именно такие целеустремленные люди, готовые развивать свой регион, нужны стране", - написал Анохин в своем канале в мессенджере Мах.

Сейчас участники проходят третий модуль обучения, завершив стажировки в органах власти, муниципальных структурах и на предприятиях региона. Каждый из них закреплен за опытным наставником из числа опытных управленцев. Лекции и мастер-классы для курсантов проводят преподаватели ведущих вузов и сотрудники правительства Смоленской области.

За время реализации программы у участников произошли значимые изменения. Многие получили повышения в звании, а также новые назначения. Так, Александр Зайцев избран депутатом городского совета и работает в администрации Смоленска. На встрече он отметил, что лекции и практические занятия дали необходимую базу для стажировки и позволили узнать управленческие процессы изнутри.