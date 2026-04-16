Словакия готова блокировать новые санкции против России, сообщили СМИ

БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Словакия готова блокировать новые европейские санкции против РФ пока не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба", прокачку по которому остановил Киев, сообщило словацкое издание Denník Nсо ссылкой на главу МИД республики Юрая Бланара.

