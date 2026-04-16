Словакия готова блокировать новые санкции против России, сообщили СМИ

БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Словакия готова блокировать новые европейские санкции против РФ пока не получит гарантий возобновления работы нефтепровода "Дружба", прокачку по которому остановил Киев, сообщило словацкое издание Denník Nсо ссылкой на главу МИД республики Юрая Бланара.
По его словам, блокировать 20-й пакет европейских санкций против России республика собирается до тех пор, пока не получит гарантий восстановления работы нефтепровода "Дружба".
В конце марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия может не рассчитывать на поддержку Словакией 20-го пакета санкций против РФ, если в вопросе нефти будет на стороне Украины. Такое заявление он сделал после того, как Киев остановил прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба", от работы которого зависит функционирование нефтеперерабатывающего завода в Братиславе.