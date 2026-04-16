Глава ФМБА рассказала, как переносятся вакцины от колоректального рака - РИА Новости, 16.04.2026
10:55 16.04.2026
Глава ФМБА рассказала, как переносятся вакцины от колоректального рака

Скворцова: «Онкорна» и «Онкопепт» хорошо переносятся пациентами

Медработник с вакциной . Архивное фото
  • Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что вакцины от колоректального рака "Онкорна" и "Онкопепт" хорошо переносятся пациентами без побочных эффектов.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вакцины от колоректального рака "Онкорна" и "Онкопепт" хорошо переносятся пациентами, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы можем сегодня констатировать, что обе вакцины хорошо переносятся без каких-то побочных эффектов. Очень надеемся на их эффективность", - сказала Скворцова.
Пептидная онковакцина "Онкопепт" для лечения колоректального рака введена первому пациенту, 13 апреля.
Вакцина "Онкорна" показана взрослым пациентам с метастатическим колоректальным раком, получившим две или более линии системной противоопухолевой терапии, а также при колоректальном раке с микросателлитной нестабильностью (MSI-H) в комбинации с ингибиторами контрольных точек.
