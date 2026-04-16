Рейтинг@Mail.ru
США завершили вывод своих сил с территории Сирии, заявил МИД САР
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 16.04.2026 (обновлено: 16:12 16.04.2026)
США завершили вывод своих сил с территории Сирии, заявил МИД САР

МИД САР: США завершили военную миссию в Сирии

© AP Photo / Andreea AlexandruАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / Andreea Alexandru
Американские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил с территории Сирии.
  • Сирийское правительство считает, что условия, потребовавшие американского военного присутствия в Сирии, кардинально изменились.
  • Передача всех объектов под контроль сирийской армии осуществили с высоким уровнем безопасности и при полной координации между сирийским и американским правительствами.
БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил с территории Сирии после достижения изначальных целей по борьбе с террористами ИГ* ("Исламское государство"*, запрещённая в РФ террористическая организация), говорится в заявлении МИД Сирии.
"Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии — а именно противодействие региональному подъему ИГ* — кардинально изменились", - написано в коммюнике.
В ведомстве отметили, что сегодня сирийское государство находится в положении, позволяющем ему возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри, в сотрудничестве с международным сообществом.
В сирийском МИД также отметили, что передача всех объектов под контроль сирийской армии была осуществлена с высоким уровнем безопасности и при полной координации между сирийским и американским правительствами.
* запрещённая в РФ террористическая организация
СШАСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала