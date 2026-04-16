США завершили вывод своих сил с территории Сирии, заявил МИД САР

БЕЙРУТ, 16 апр - РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил с территории Сирии после достижения изначальных целей по борьбе с террористами ИГ* ("Исламское государство"*, запрещённая в РФ террористическая организация), говорится в заявлении МИД Сирии.

"Сирийское правительство считает, что решение США завершить свою военную миссию в Сирии отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие американского военного присутствия в Сирии — а именно противодействие региональному подъему ИГ* — кардинально изменились", - написано в коммюнике.

В ведомстве отметили, что сегодня сирийское государство находится в положении, позволяющем ему возглавить усилия по борьбе с терроризмом изнутри, в сотрудничестве с международным сообществом.

В сирийском МИД также отметили, что передача всех объектов под контроль сирийской армии была осуществлена с высоким уровнем безопасности и при полной координации между сирийским и американским правительствами.