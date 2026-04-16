"Радио Судного дня" передало новое сообщение

- В эфире радиостанции УВБ-76, известной как "Радио Судного дня", прозвучал новый сигнал.
- В четверг радиостанция передала сообщения "Криптонит" и "Ассолев".
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Еще один сигнал прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Новое сообщение зафиксировано в четверг в 12.28 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Криптонит".
Ранее в четверг Telegram-канал "УВБ-76 логи" сообщал, что радиостанция передала сообщение "Ассолев".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
14 апреля, 15:07