Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 16.04.2026 (обновлено: 16:48 16.04.2026)
Эксперт предупредил о последствиях сокращения сроков обучения в школах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сокращение сроков обучения в школе приведет к потере важных звеньев в системе образования и воспитания, заявил РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ректор Шадринского государственного педагогического университета Артур Дзиов.
«
"Одиннадцатилетнее образование по своей сути гарантирует прочную основу знаний, навыков и умений, поскольку за эти годы школьники последовательно проходят все необходимые этапы развития. Любое необдуманное сокращение сроков неизбежно приведет к потере важных звеньев в системе обучения и воспитания", - сказал Дзиов.
Он подчеркнул, что сохранение 11-летней системы обучения - это залог высокого качества школьного образования и уровня знаний абитуриентов. По его словам, сегодняшняя система учитывает все этапы взросления и формирования ключевых личностных качеств.
Ранее глава РАН Геннадий Красников в интервью РИА Новости высказал мнение, что десятилетнего образования в российских школах может быть достаточно. Позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 11-летний срок обучения в школах является оптимальным, поэтому Минпросвещения не планирует его изменять.
ОбществоРоссияГеннадий КрасниковСергей КравцовРоссийская академия наукСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала