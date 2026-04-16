Шандалович: Карелия не стоит на месте, наблюдается положительная динамика

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Несмотря на вызовы, Карелия не стоит на месте, отмечается положительная динамика во всех сферах, прокомментировал председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович отчет главы Карелии о работе правительства за 2025 год.

В четверг на заседании глава республики Артур Парфенчиков подвел итоги работы и обозначил стоящие перед регионом задачи.

Шандалович назвал отчет содержательным, отражающим реальную ситуацию в регионе.

"Несмотря на объективные вызовы, Карелия не стоит на месте. Отмечается положительная динамика во всех сферах: сохранение роста инвестиций, увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса, рост доходов местных бюджетов, большое количество инфраструктурных проектов – такого количества строек не было в республике многие годы. И мы видим в том числе и в рамках наших поездок в округа, что реальные позитивные изменения происходят в каждом районе, в каждом округе", — цитирует Шандаловича пресс-служба Заксобрания Карелии.

Спикер парламента поблагодарил Парфенчикова за поддержку участников СВО и членов их семей, которая оказывается регионом.

Шандалович акцентировал внимание депутатов, что этот отчет о работе правительства республики является заключительным для Законодательного собрания VII созыва.

"В этой связи хотел бы отметить, что с начала созыва и в 2025 году мы работаем в одной команде с жителями Карелии, с главой республики. Совместно приняли большое количество важных законов, которые напрямую влияют на качество жизни карельских семей в сфере здравоохранения, образования, поддержки многодетных семей, ветеранов и участников СВО. Парламент активно работал над бюджетом, направлял дополнительные средства на дороги, школы, больницы и на благоустройство наших городов и сел. И всегда мы находили поддержку главы республики", — сказал председатель.

Шандалович указал, что проблемные вопросы остались, и о них глава региона говорил в выступлении. Они решаются совместно с правительством республики, с органами местного самоуправления.