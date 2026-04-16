Сбои Starlink срывали испытания морских дронов ВМС США, передает Reuters

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Сбои в работе спутникового интернета Starlink срывали тесты морских дронов ВМС США, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренние документы флота и осведомленный источник.
"ВМС США, проводившие испытания беспилотных судов, поняли, что столкнулись с единственной проблемой: Starlink. Сбой в работе спутниковой сети Илона Маска... привел к тому, что 20 беспилотных надводных кораблей застряли у побережья Калифорнии без связи и прервали испытания почти на час", - говорится в сообщении агентства.
По информации Рейтер, тестирование, проходившее в августе 2025 года, стало одним из многих испытаний американских военно-морских сил, затронутых сбоями в работе Starlink, которые оставляли военных без связи с беспилотными кораблями.
Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.