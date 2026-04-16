Сбои Starlink срывали испытания морских дронов ВМС США, передает Reuters

По информации Рейтер, тестирование, проходившее в августе 2025 года, стало одним из многих испытаний американских военно-морских сил, затронутых сбоями в работе Starlink, которые оставляли военных без связи с беспилотными кораблями.

Starlink - спутниковая сеть космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным компании, с 2019 года на орбиту было выведено более 7,8 тысячи аппаратов, а число пользователей превысило шесть миллионов более чем в 100 странах, причем за последний год к сети присоединились 42 новые страны.