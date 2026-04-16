"СберПрайм" стал титульным партнером крупных забегов России в 2026 году

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В 2026 году "СберПрайм" стал титульным партнером пяти знаменитых беговых событий страны: "Казанского марафона", "СберПрайм Зеленого Марафона", "Красочного забега", марафона "Белые ночи" и "Московского Марафона", сообщает пресс-служба банка.

Календарь стартов под эгидой "СберПрайм" откроет "Казанский марафон", который пройдет с 1 по 3 мая. История забегов в столице Татарстана началась еще в 1974 году, а современный этап отсчитывают с 2015 года, когда марафон провели после 25-летнего перерыва. За 12 лет число участников этого старта выросло в 15 раз.

30 мая эстафету подхватит "СберПрайм Зеленый Марафон" — ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник "Сбера". Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников.

7 июня "Красочный забег" в Москве приглашает пробежать пять километров через разноцветные облака. А 4 июля бегунов объединит "СберПрайм" марафон "Белые ночи" — главный старт Санкт-Петербурга, который ведет свою летопись с 1990 года.

Завершит большой беговой цикл "СберПрайм Московский Марафон", который состоится 26–27 сентября. Это крупное российское соревнование по бегу, входящее в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS.