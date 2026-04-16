"СберПрайм" стал титульным партнером крупных забегов России в 2026 году
16:15 16.04.2026
"СберПрайм" стал титульным партнером крупных забегов России в 2026 году

Крупные российские забеги 2026 году получили поддержку "СберПрайма"

© Фото : Пресс-служба "Сбера""СберПрайм" стал титульным партнером важных забегов России в 2026 году
СберПрайм стал титульным партнером важных забегов России в 2026 году - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"СберПрайм" стал титульным партнером важных забегов России в 2026 году
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В 2026 году "СберПрайм" стал титульным партнером пяти знаменитых беговых событий страны: "Казанского марафона", "СберПрайм Зеленого Марафона", "Красочного забега", марафона "Белые ночи" и "Московского Марафона", сообщает пресс-служба банка.
Календарь стартов под эгидой "СберПрайм" откроет "Казанский марафон", который пройдет с 1 по 3 мая. История забегов в столице Татарстана началась еще в 1974 году, а современный этап отсчитывают с 2015 года, когда марафон провели после 25-летнего перерыва. За 12 лет число участников этого старта выросло в 15 раз.
30 мая эстафету подхватит "СберПрайм Зеленый Марафон" — ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник "Сбера". Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников.
7 июня "Красочный забег" в Москве приглашает пробежать пять километров через разноцветные облака. А 4 июля бегунов объединит "СберПрайм" марафон "Белые ночи" — главный старт Санкт-Петербурга, который ведет свою летопись с 1990 года.
Завершит большой беговой цикл "СберПрайм Московский Марафон", который состоится 26–27 сентября. Это крупное российское соревнование по бегу, входящее в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS.
"Беговое сообщество в России растет с каждым годом. Сегодня старты в Москве, Казани, Санкт-Петербурге собирают сотни тысяч бегунов. Для нас большая честь поддержать этот импульс в статусе титульного партнера главных забегов страны в 2026 году. Благодаря партнерам экосистемы "Сбера" мы помогаем не только на финишной прямой, но и задолго до старта. Мы сделаем все возможное, чтобы создать неповторимую атмосферу, ради которой люди возвращаются на беговые старты из года в год. Желаю всем участникам забегов "СберПрайм" личных рекордов, здоровья и отличного настроения!" - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
 
СберСбербанк РоссииМоскваСанкт-Петербург
 
 
