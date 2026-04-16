Сафонова не включили в команду недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
18:54 16.04.2026 (обновлено: 19:03 16.04.2026)
Сафонова не включили в команду недели в Лиге чемпионов

Вратарь "ПСЖ" Сафонов не вошел в команду недели в Лиге чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в команду недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
  • Сафонов отразил шесть ударов в матче против "Ливерпуля", два его сейва были признаны лучшими спасениями ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов.
  • Вместо Сафонова в символическую сборную недели включили испанского вратаря мадридского "Атлетико" Хуана Муссо.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в команду недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
14 апреля "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов. Два сейва российского вратаря были признаны лучшими спасениями ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые прошли во вторник.
Вместо Сафонова в символическую сборную недели был включен испанский вратарь мадридского "Атлетико" Хуан Муссо, который пропустил два мяча и отразил семь ударов в ответном матче против "Барселоны" (1:2). В подборку лучших спасений вторника вошел только один сейв испанца.
ФутболСпортМатвей СафоновХуан МуссоАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
