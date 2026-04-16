Сафонова не включили в команду недели в Лиге чемпионов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не вошел в команду недели по итогам ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
14 апреля "ПСЖ" в гостях обыграл "Ливерпуль" со счетом 2:0 и по сумме двух встреч (4:0) вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Сафонов отразил шесть ударов. Два сейва российского вратаря были признаны лучшими спасениями ответных четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов, которые прошли во вторник.
Вместо Сафонова в символическую сборную недели был включен испанский вратарь мадридского "Атлетико" Хуан Муссо, который пропустил два мяча и отразил семь ударов в ответном матче против "Барселоны" (1:2). В подборку лучших спасений вторника вошел только один сейв испанца.