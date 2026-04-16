МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Молдавия отказалась от сотрудничества с СНГ и полностью приняла модель политики Евросоюза, в результате чего столкнулась с кратным ростом цен на топливо, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Показательным исключением конечно здесь есть одно государство, оно, правда, сейчас заявило о выходе из СНГ. Молдавия отказалась от конструктивного взаимодействия, полностью приняла именно еэсовскую модель политики. Есть и закономерный итог - кратный рост стоимости бензина, дизельного топлива и, собственно, их физический дефицит в ряде регионов Молдавии", - сказала она.