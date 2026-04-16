Предупреждение Минобороны России вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Публикация Минобороны России с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и ЕС, заявил британский политик Джим Фергюсон.
По словам политика, такой шаг Минобороны явно свидетельствует о сдвиге в отношениях между Россией и Европой.
Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.