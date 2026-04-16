Предупреждение Минобороны России вызвало переполох на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ Минобороны России опубликовало данные с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов.

Британский политик Джим Фергюсон заявил, что публикация говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и ЕС.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Публикация Минобороны России с адресами европейских филиалов украинских компаний по производству дронов говорит о серьезной перемене в отношениях между Москвой и ЕС, заявил британский политик Джим Фергюсон.

"Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение. <…> Это означает, что, по мнению Москвы , местоположение предприятий больше не сможет их защитить", — высказался он в соцсети X

По словам политика, такой шаг Минобороны явно свидетельствует о сдвиге в отношениях между Россией и Европой

Накануне военное ведомство опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.