В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России - РИА Новости, 16.04.2026
13:12 16.04.2026 (обновлено: 13:19 16.04.2026)
В Кремле прокомментировали возобновление ограничений США на нефть из России

Песков: Россия предполагала, что США не продлят лицензии на покупку нефти

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле предполагали возможность непродления США генеральных лицензий на покупку российской нефти.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва предполагала, что США могут не продлить генеральные лицензии на покупку российской нефти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что США не будут продлять генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти.
"Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле восприняли заявление министра финансов США.
СШАРоссияДмитрий ПесковМоскваСкотт Бессент
 
 
