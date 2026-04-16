В России предложили ввести приоритетный досмотр для пассажиров с детьми

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общественный совет при Минтрансе РФ выдвинул инициативу о введении "семейных коридоров" - отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда, рассказали РИА Новости в совете.

"Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок... Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми", - сообщили в совете.

Предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России , добавили там.