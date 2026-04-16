В России предложили ввести приоритетный досмотр для пассажиров с детьми - РИА Новости, 16.04.2026
00:46 16.04.2026
В России предложили ввести приоритетный досмотр для пассажиров с детьми

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры проходят досмотр в аэропорту Домодедово
Пассажиры проходят досмотр в аэропорту Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общественный совет при Минтрансе РФ выдвинул инициативу о введении "семейных коридоров" - отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда, рассказали РИА Новости в совете.
"Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок... Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми", - сообщили в совете.
Предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России, добавили там.
"Первое, что можно сделать, — это быстрые решения, связанные с изменением регламентов обслуживания пассажиров. Это не требует серьезных инвестиций и может быть реализовано в виде рекомендаций", - отметил председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Алексей Зотов.
