Россия и Иран взаимодействуют в рамках соглашения о ВТС, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2026
20:30 16.04.2026
Россия и Иран взаимодействуют в рамках соглашения о ВТС, заявила Захарова

Захарова: у РФ и Ирана есть действующее соглашение о ВТС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Иран взаимодействуют в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве.
  • Мария Захарова отметила, что детали сотрудничества относятся к профильным ведомствам.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Иран взаимодействуют в рамках соглашения о ВТС, детали относятся к профильным ведомствам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас есть действующее соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого Иран взаимодействует с нашей страной. Я не буду вдаваться в подробности, потому что об этом уже было сказано российским руководством немало. А что касается конкретных видов, форм, номенклатуры - это все-таки к профильному ведомству", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
