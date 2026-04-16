Россия и Иран взаимодействуют в рамках соглашения о ВТС, заявила Захарова

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Иран взаимодействуют в рамках соглашения о ВТС, детали относятся к профильным ведомствам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"У нас есть действующее соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в рамках которого Иран взаимодействует с нашей страной. Я не буду вдаваться в подробности, потому что об этом уже было сказано российским руководством немало. А что касается конкретных видов, форм, номенклатуры - это все-таки к профильному ведомству", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.