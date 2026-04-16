Россия и Турция хотят успешных переговоров США и Ирана, заявила Матвиенко

- Россия и Турция заинтересованы в успешном завершении переговоров между США и Ираном, заявила Матвиенко.
- Она также добавила, что Россия и Турция хотят избежать боевых действий и вооружённых столкновений между Ираном и США.
СТАМБУЛ, 16 апр — РИА Новости. Россия и Турция заинтересованы, чтобы переговоры между США и Ираном прошли успешно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сейчас и Турция, и Россия тоже заинтересованы совместно предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы переговоры между Ираном и США завершились успешно и больше не было боевых действий, вооруженных столкновений, чтобы просто не гибли мирные люди", - сказала она журналистам по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.