Роспотребнадзор проводит эпидрасследование инфекции в детсаду в Подмосковье

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование случаев острой кишечной инфекции в детском саду города Одинцово, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили журналистам в управлении ведомства по Московской области.
Ранее в Telegram-канале "Shot Проверка" появилась информация о нескольких случаях кишечной инфекции в детских садах города Одинцово.
"После получения первых экстренных извещений о случаях острой кишечной инфекции среди детей, посещающих детский сад № 23 г. Одинцово, специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
В территориальном органе пояснили, что для установления причин проведены обследования заболевших и сотрудников учреждений, исследования смывов с поверхностей, образцов готовой продукции и сырья. Выданы предписания о временном закрытии учреждения и проведении дезинфекционных мероприятий. В ходе эпидрасследования выявлены нарушения санитарных требований на пищеблоках и в детском саду.
В детском саду в Перми отравились дети
11 февраля, 08:57