История Русского Робинзона Сергея Лисицына

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Роман о приключениях Робинзона Крузо уже давно стал мировой классикой. Похожий случай произошел в России, вот только Русский Робинзон оказался не на острове в жарких краях, а у берегов холодного Охотского моря.

Как он там оказался? И смог ли выжить?

В гордом одиночестве

Молодой дворянин Сергей Лисицын отличался сложным характером. Окончив университет со степенью кандидата математических наук, он предпочел карьеру военного. Однако из гусарского полка Лисицын вынужден был уйти из-за назначенной им дуэли, запрещенной в армии.

После инцидента дальний родственник пристроил его на корабль, плывущий к Аляске. Но и тут проявился буйный нрав Сергея: будучи изрядно подшофе, он наговорил гадостей капитану, а потом начал подбивать матросов устроить бунт на корабле. Капитан не мог оставить поступок безнаказанным — так в апреле 1845 года Лисицын оказался в одиночестве на берегу Охотского моря.

"Любезный Сергей Петрович! По Морскому уставу вас следовало бы осудить на смерть. Но ради вашей молодости и ваших замечательных талантов, а главное, подмеченного мною доброго сердца я дарю вам жизнь... Душевно желаю, чтобы уединение и нужда исправили ваш несчастный характер", — из письма капитана к Сергею Лисицыну.

Избалованный дворянин в дикой природе

К счастью, капитан оставил Лисицыну чемоданы с одеждой, сапоги, тулуп, пару пистолетов, спички, шашку, кинжал, складной нож. Даже о приятном досуге "Робинзона" позаботились: в распоряжении Лисицына оказались карандаши, краски и бумага для рисования, чертежный набор, письменные принадлежности и 200 гаванских сигар.

Для человека, родившегося в достатке, за которого все делала прислуга, Лисицын довольно быстро освоился, построил себе хижину, смастерил мебель. Понимая, что медведи и другие дикие звери могут убить его, Сергей сохранил патроны на случай защиты от них и изготовил лук, стрелы и пращу для охоты.

Год он жил один, промышляя охотой и рыболовством, собирая грибы и орехи, но вскоре пришло спасение от одиночества.

Помощники и быт

В апреле 1846 года Лисицын спас двух человек, которые остались на потерпевшем крушение корабле, остальные пассажиры успели уйти на боте. Мастерового Василия забыли в трюме, где он выполнял срочные работы, а юноша Петр лежал в лихорадке и не мог передвигаться.

Так Лисицын получил сразу два преимущества. На корабле обнаружились семена и живность, необходимая для фермерского хозяйства: несколько коров, бык, овцы, две овчарки. А в шесть рук Сергей, Петр и Василий укрепили дом, построили баню, сами готовили творог, сыр и масло, вспахали и возделали поле, собирали урожай, а также ягоды и грибы.

Суровые условия напрочь выбили из бывшего гусара всю его спесь, превратив в совершенно другого человека.

Нашел своего капитана

Постепенно население маленькой фермы начало расти: сначала к ним прибился китаец, потом — вызволенный им же из китайского плена нерчинский казак Роман, а позже — 20 солдат, заблудившихся в тайге. В то же время участились нападки китайцев.

Жители добрались до поселения в Приамурье, откуда Лисицын отправил письма родным и в Русское географическое общество с новостью о том, что в окрестностях поселения ему удалось найти залежи золота и меди. Уже через десять лет Лисицына знали в Приамурье как богатого предпринимателя и щедрого мецената. Василий работал его помощником, а Петр поступил учиться в Московский университет.