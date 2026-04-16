История Русского Робинзона Сергея Лисицына

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Роман о приключениях Робинзона Крузо уже давно стал мировой классикой. Похожий случай произошел в России, вот только Русский Робинзон оказался не на острове в жарких краях, а у берегов холодного Охотского моря.
Как он там оказался? И смог ли выжить?
В гордом одиночестве
Молодой дворянин Сергей Лисицын отличался сложным характером. Окончив университет со степенью кандидата математических наук, он предпочел карьеру военного. Однако из гусарского полка Лисицын вынужден был уйти из-за назначенной им дуэли, запрещенной в армии.
После инцидента дальний родственник пристроил его на корабль, плывущий к Аляске. Но и тут проявился буйный нрав Сергея: будучи изрядно подшофе, он наговорил гадостей капитану, а потом начал подбивать матросов устроить бунт на корабле. Капитан не мог оставить поступок безнаказанным — так в апреле 1845 года Лисицын оказался в одиночестве на берегу Охотского моря.
"Любезный Сергей Петрович! По Морскому уставу вас следовало бы осудить на смерть. Но ради вашей молодости и ваших замечательных талантов, а главное, подмеченного мною доброго сердца я дарю вам жизнь... Душевно желаю, чтобы уединение и нужда исправили ваш несчастный характер", — из письма капитана к Сергею Лисицыну.
Избалованный дворянин в дикой природе
К счастью, капитан оставил Лисицыну чемоданы с одеждой, сапоги, тулуп, пару пистолетов, спички, шашку, кинжал, складной нож. Даже о приятном досуге "Робинзона" позаботились: в распоряжении Лисицына оказались карандаши, краски и бумага для рисования, чертежный набор, письменные принадлежности и 200 гаванских сигар.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМыс Птичий (Великан) в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова
Для человека, родившегося в достатке, за которого все делала прислуга, Лисицын довольно быстро освоился, построил себе хижину, смастерил мебель. Понимая, что медведи и другие дикие звери могут убить его, Сергей сохранил патроны на случай защиты от них и изготовил лук, стрелы и пращу для охоты.
Год он жил один, промышляя охотой и рыболовством, собирая грибы и орехи, но вскоре пришло спасение от одиночества.
Помощники и быт
В апреле 1846 года Лисицын спас двух человек, которые остались на потерпевшем крушение корабле, остальные пассажиры успели уйти на боте. Мастерового Василия забыли в трюме, где он выполнял срочные работы, а юноша Петр лежал в лихорадке и не мог передвигаться.
Так Лисицын получил сразу два преимущества. На корабле обнаружились семена и живность, необходимая для фермерского хозяйства: несколько коров, бык, овцы, две овчарки. А в шесть рук Сергей, Петр и Василий укрепили дом, построили баню, сами готовили творог, сыр и масло, вспахали и возделали поле, собирали урожай, а также ягоды и грибы.
Суровые условия напрочь выбили из бывшего гусара всю его спесь, превратив в совершенно другого человека.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Нашел своего капитана
Постепенно население маленькой фермы начало расти: сначала к ним прибился китаец, потом — вызволенный им же из китайского плена нерчинский казак Роман, а позже — 20 солдат, заблудившихся в тайге. В то же время участились нападки китайцев.
Жители добрались до поселения в Приамурье, откуда Лисицын отправил письма родным и в Русское географическое общество с новостью о том, что в окрестностях поселения ему удалось найти залежи золота и меди. Уже через десять лет Лисицына знали в Приамурье как богатого предпринимателя и щедрого мецената. Василий работал его помощником, а Петр поступил учиться в Московский университет.
Лисицыну удалось отыскать капитана корабля, который от души порадовался его преображению. После смерти капитана Сергей оплатил обучение двух его сыновей. Он остался искренне благодарным за его суровый урок, который перевернул всю его жизнь.