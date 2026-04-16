Пенсионеры в России стали чаще подавать резюме на менеджеров по продажам

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пенсионеры в России стали чаще интересоваться вакансиями менеджера по продажам - число резюме на такую позицию от кандидатов старше 65 лет выросло в первом квартале 2026 года на 29%, поделился с РИА Новости директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов.

"За первый квартал 2026 года к аналогичному периоду прошлого года, самым высоким спросом среди кандидатов старше 65 лет пользовались вакансии менеджера по продажам. Рост числа резюме составил 29%, при этом кандидаты рассчитывали получать в среднем 75 435 рублей в месяц", - сказал он.

Губанов подчеркнул, что средние зарплатные ожидания рассчитаны на основе резюме, размещенных на платформе "Авито Работы", при этом реальные ожидания по доходу зависят от региона, опыта и уровня квалификации, а также от формата занятости - будь то сменная, частичная или сдельная работа.

Многие представители старшего поколения выбирают такую занятость благодаря возможности использовать накопленный жизненный и коммуникативный опыт: вести переговоры, строить долгосрочные отношения, объяснил Губанов.

На втором месте среди соискателей 65+ оказалась вакансия помощника руководителя. Соискатели этой профессии обычно помогают координировать повседневные процессы в компании, вести работу с документами и клиентами. Рост числа резюме за год составил 24%, а средний уровень ожидаемой зарплаты - 73 429 рублей в месяц. В топ-3 также вошла профессия продавца-консультанта. Число резюме выросло на 13%, соискатели ожидают в среднем 42 783 рубля в месяц.

В то же время, среди кандидатов в возрасте 45-64 лет лидирует профессия банковского работника, где число резюме увеличилось на 71%, а среднее зарплатное ожидание составило 84 680 рублей в месяц.