Сотни жителей ЛНР прошли крестным ходом с Благодатным огнем
23:57 16.04.2026 (обновлено: 23:58 16.04.2026)
Сотни жителей ЛНР прошли крестным ходом с Благодатным огнем

В Свердловске сотни жителей прошли крестным ходом с Благодатным огнем

  • Сотни верующих прошли крестным ходом с Благодатным огнем в городе Свердловск Луганской Народной Республики.
  • Во время крестного хода священнослужители отслужили молебен о мире и благополучии.
  • Благодатный огонь был доставлен из Иерусалима.
ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Сотни верующих прошли крестным ходом с Благодатным огнем в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель Международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.
"Во время крестного хода по благословению Архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия с командой пронесли Благодатный огонь из Иерусалима. Этот крестный ход собрал сотни граждан", - рассказал Грива.
Он уточнил, что священнослужители отслужили молебен о мире и благополучии.
"Крестный ход, подчеркнул наше единство в молитве и во Христе. Сейчас вся наша страна нуждается в единой молитве в столь непростое время, когда борьба проходит не только в зонах СВО, но и на духовном уровне", - подчеркнул собеседник агентства.
Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова - Пасхи. Русская православная церковь и другие христианские церкви, живущие по юлианскому календарю, встретили Светлое Воскресение Христово в этом году 12 апреля. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню.
