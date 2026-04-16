Сотни жителей ЛНР прошли крестным ходом с Благодатным огнем

ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Сотни верующих прошли крестным ходом с Благодатным огнем в городе Свердловск Луганской Народной Республики, сообщил РИА Новости представитель Международного центра "Святые Лавры Руси Православной" Иван Грива.
"Во время крестного хода по благословению Архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия с командой пронесли Благодатный огонь из Иерусалима. Этот крестный ход собрал сотни граждан", - рассказал Грива.
Он уточнил, что священнослужители отслужили молебен о мире и благополучии.
"Крестный ход, подчеркнул наше единство в молитве и во Христе. Сейчас вся наша страна нуждается в единой молитве в столь непростое время, когда борьба проходит не только в зонах СВО, но и на духовном уровне", - подчеркнул собеседник агентства.
Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу накануне праздника Воскресения Христова - Пасхи. Русская православная церковь и другие христианские церкви, живущие по юлианскому календарю, встретили Светлое Воскресение Христово в этом году 12 апреля. По традиции частицы Благодатного огня развозят в разные страны как святыню.
