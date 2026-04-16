13:15 16.04.2026 (обновлено: 15:12 16.04.2026)
"Он убил игру": "Реал" винит судью в поражении от "Баварии" и ищет тренера

Тренер "Реала" раскритиковал судейство после вылета из Лиги чемпионов УЕФА

Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
В среду мадридский "Реал" в меньшинстве проиграл в ответном матче против "Баварии" в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (3:4, первая игра – 1:2) и уже во втором розыгрыше главного клубного турнира Старого Света кряду вылетел на этой стадии. Настоящий провал для "королевского клуба", чей состав по праву считается одним из самых мощных в мировом футболе.
Грустит после финального свистка не только Килиан Мбаппе, который после побега из расцветшего "Пари Сен-Жермен" никак не может добраться до "ушастого" трофея, но и главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа. Пока "Барселона" сходит с ума от судейских решений в матчах ЛЧ против "Атлетико", испанский специалист тоже наезжает на судей вчерашней встречи в Мюнхене:
"Все решилось после удаления Камавинга? Конечно. Нельзя удалять игрока за такое. Судья даже не понимал, что у него уже есть карточка. Он просто убил игру и такое красивое, равное противостояние. На этом все и закончилось. Ребята провели отличный матч. Мне очень жаль их – за тот огромный труд, который они вложили. Жаль болельщиков – и тех, кто приехал, и тех, кто смотрел дома. Я горжусь своей командой, потому что они отдали все силы. Больно, что "Реал" не выиграет свой шестнадцатый титул в этом году. Но мы возвращаемся с высоко поднятой головой, потому что сделали все, что могли". (Mundo Deportivo)

Что за удаление?

На 86-й минуте полузащитник "сливочных" Эдуардо Камавинга схлопотал на ровном месте вторую желтую карточку. При счете 2:3 в пользу "Реала", который привел бы к дополнительному времени, француз решил потянуть время и после фола на Гарри Кейне на чужой половине поля схватил мяч и не отдавал немцам. Совсем недолго, всего несколько секунд… Однако этого хватило главному судье Славко Винчичу, чтобы показать финалисту ЧМ-2022 второй "горчичник". Решение жесткое и спорное (с этим согласятся даже многие хейтеры "сливочных"), оно в корне изменило ход триллера на "Альянц Арене". Ведь спустя три минуты Луис Диас сравнял счет, а на 94-й Майкл Олисе забил мадридцам четвертый.
Автор победного гола Диас с такой позицией не согласен:
"Я думаю, судья поступил правильно, удалив Камавинга. Мы хотели быстро разыграть штрафной, а он не отдавал мяч". (El Chiringuito)
Да и рвущийся к "Золотому мячу" Кейн не видит причин для резонанса вокруг удаления Камавинга:
"Это, без сомнения, красная карточка. Учитывая оба матча, считаю, что мы заслуженно победили. Я также считаю, что гол "Реала" не должен был быть засчитан, потому что в начале игры Рюдигер совершил фол на Лаймере, который не был зафиксирован". (Marca)

"Реал" сделает выводы

И, несмотря на спорность поражения от немцев, найдет крайнего. Им заслуженно окажется неопытный Арбелоа, который не тянет уровень испанского гранда. У Альваро семь поражений в 21 матче во главе "Реала" — для сравнения, у уволенного по ходу сезона Хаби Алонсо было пять проигрышей в 28 противостояниях.
Как сообщает The Athletic, ссылаясь на анонимные источники в Мадриде, тренер и правда будет сменен после бестрофейного сезона-2025/26. Даже называются четыре кандидатуры.
  • Юрген КЛОПП. Видится самым очевидным вариантом, ведь именитый немец сидит без работы уже два года и как будто сам не против прийти на помощь Мадриду.
  • Зинедин ЗИДАН. Легенда "Реала", во главе с которым "королевский клуб" трижды становился победителем Лиги чемпионов. Правда, на Зизу претендует еще и сборная Франция, которая летом будет искать нового главного тренера.
  • Маурисио ПОЧЕТТИНО. Ныне возглавляющего сборную США экс-наставника "Тоттенхэма", "ПСЖ" и "Челси" давно сватают в "Реал". Неудивительно, что и сейчас всплыло имя аргентинца.
  • Дидье ДЕШАМ. Почти 12 лет во главе французской сборной — большой срок, который подойдет к концу после чемпионата мира 2026 года.
