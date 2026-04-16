"Он убил игру": "Реал" винит судью в поражении от "Баварии" и ищет тренера

"Все решилось после удаления Камавинга? Конечно. Нельзя удалять игрока за такое. Судья даже не понимал, что у него уже есть карточка. Он просто убил игру и такое красивое, равное противостояние. На этом все и закончилось. Ребята провели отличный матч. Мне очень жаль их – за тот огромный труд, который они вложили. Жаль болельщиков – и тех, кто приехал, и тех, кто смотрел дома. Я горжусь своей командой, потому что они отдали все силы. Больно, что "Реал" не выиграет свой шестнадцатый титул в этом году. Но мы возвращаемся с высоко поднятой головой, потому что сделали все, что могли". (Mundo Deportivo)
Что за удаление?
"Это, без сомнения, красная карточка. Учитывая оба матча, считаю, что мы заслуженно победили. Я также считаю, что гол "Реала" не должен был быть засчитан, потому что в начале игры Рюдигер совершил фол на Лаймере, который не был зафиксирован". (Marca)
"Реал" сделает выводы
- Юрген КЛОПП. Видится самым очевидным вариантом, ведь именитый немец сидит без работы уже два года и как будто сам не против прийти на помощь Мадриду.
- Зинедин ЗИДАН. Легенда "Реала", во главе с которым "королевский клуб" трижды становился победителем Лиги чемпионов. Правда, на Зизу претендует еще и сборная Франция, которая летом будет искать нового главного тренера.
- Маурисио ПОЧЕТТИНО. Ныне возглавляющего сборную США экс-наставника "Тоттенхэма", "ПСЖ" и "Челси" давно сватают в "Реал". Неудивительно, что и сейчас всплыло имя аргентинца.
- Дидье ДЕШАМ. Почти 12 лет во главе французской сборной — большой срок, который подойдет к концу после чемпионата мира 2026 года.