"Радио Судного дня" передало третье за день сообщение

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Третий сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", в четверг.
Новое сообщение зафиксировано в 18.57 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Кратовгиб".
Ранее Telegram-канал "УВБ-76 логи" зафиксировал сообщения "Ассолев" и "Криптонит".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радио Судного дня" передало новое сообщение
Вчера, 12:50