МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Планы западных стран против президента России Владимира Путина потерпели неудачу, а больше всего от их действий пострадала Украина, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

В марте Владимир Путин назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран. Он также напомнил, что украинский кризис возник из-за поддержки Западом госпереворота в Киеве. По его словам, европейские страны пожинают то, что сами посеяли.