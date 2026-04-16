Менделеевская олимпиада получила мировое признание, заявил Путин

"Уверен, что 60-я Международная Менделеевская олимпиада запомнится ребятам атмосферой подлинного товарищеского соперничества, станет для них праздником знаний и дружеского общения, вдохновит на смелые, новаторские идеи. И конечно, послужит поддержке одарённой молодёжи, популяризации химической науки, развитию международного гуманитарного диалога и личных контактов", - заявил президент.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, она основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.