Рейтинг@Mail.ru
Менделеевская олимпиада получила мировое признание, заявил Путин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 16.04.2026 (обновлено: 13:28 16.04.2026)
Менделеевская олимпиада получила мировое признание, заявил Путин

Путин: Международная Менделеевская олимпиада по химии получила мировое признание

Участники 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. 16 апреля 2026
Участники 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. 16 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии в МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. 16 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Менделеевской олимпиады по химии.
  • Президент отметил, что мероприятие уже получило мировое признание и объединяет юные таланты из многих государств.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии, отметив, что олимпиада получила мировое признание и расширила географию участников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Продолжая богатые традиции Всесоюзной олимпиады школьников по химии, стартовавшей в нашей стране в 1967 году, Менделеевская олимпиада получила мировое признание, значительно расширила географию участников", - говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что олимпиада считается авторитетным образовательным, просветительским мероприятием, объединяющим юные таланты из многих государств.
Путин уточнил, что нынешние, юбилейные интеллектуальные состязания проходят в рамках Десятилетия науки и технологий в России.
"Уверен, что 60-я Международная Менделеевская олимпиада запомнится ребятам атмосферой подлинного товарищеского соперничества, станет для них праздником знаний и дружеского общения, вдохновит на смелые, новаторские идеи. И конечно, послужит поддержке одарённой молодёжи, популяризации химической науки, развитию международного гуманитарного диалога и личных контактов", - заявил президент.
Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии - одно из крупнейших и старейших в мире соревнований, она основана в 1967 году. Олимпиада проводится неделю и состоит из трех туров: двух теоретических и одного экспериментального, по итогам которых каждый участник получает золотую, серебряную, бронзовую медаль или диплом участника. Также назначаются награды за лучшее решение теории и лучшее выполнение эксперимента.
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала