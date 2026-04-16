Назван топ направлений для гастропутешествий по России

Краткий пересказ от РИА ИИ Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток выделяются как популярные направления для гастропутешествий.

В городах Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском.

В Нижнем Новгороде туристы интересуются блюдами из волжской рыбы, а также ветлужскими пельменями.

Сочи и Геленджик привлекают эклектичной черноморской кухней.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре "Алеан" и российской гостиничной сети Azimut Hotels.

Так, в Казани туристов привлекают современные прочтения национальных блюд и локальные сладости. В рамках гастротуров по городам Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале , пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском

В свою очередь, Нижний Новгород , который недавно включили в Золотое кольцо, фиксирует повышенное внимание со стороны туристов, интересующихся локальной кухней и фермерскими продуктами. Они хотят попробовать блюда из волжской рыбы, а также ветлужские пельмени.

Туристов, отправляющихся в Сочи Геленджик , привлекает эклектичная черноморская кухня, включающая блюда их свежих морепродуктов, блюда кавказской и казачьей кухни. Во Владивосток же путешественники едут за тихоокеанской рыбой и другими морепродуктами.

По словам аналитиков, в Тюмени проводятся гастрофестивали, где туристы пробуют различные блюда, например, строганину из муксуна, либо десерты. При этом Санкт-Петербург , получивший официальный статус кулинарной столицы страны, привлекает путешественников разнообразными гастрономическими концепциями. В Калининграде - это блюда из балтийской рыбы и морепродуктов, гастросувениры в виде главной сладости региона — марципана.

В пресс-службе туроператора "Алеан" рассказали, что развитие гастрономического направления помогает городам разнообразить экскурсионные программы, наращивать число повторных визитов, а также поездок в межсезонье. "На 10-15% в год растет спрос на туры с гастросоставляющей, экскурсионные программы", - отметили там.

Так, спрос на размещение в отелях на даты гастрономических фестивалей выше, чем в обычные дни месяца. "В зависимости от направления число бронирований в городе во время гастрособытий возрастает в пределах 20-30%", - заметили в "Алеан".