Назван топ направлений для гастропутешествий по России

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:34 16.04.2026 (обновлено: 14:56 16.04.2026)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБокалы на столе в ресторане
Бокалы на столе в ресторане - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Бокалы на столе в ресторане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток выделяются как популярные направления для гастропутешествий.
  • В городах Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском.
  • В Нижнем Новгороде туристы интересуются блюдами из волжской рыбы, а также ветлужскими пельменями.
  • Сочи и Геленджик привлекают эклектичной черноморской кухней.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Среди городов, где особенно заметен интерес российских туристов к гастрономическим поездкам, выделяются Казань, города Золотого кольца, Тюмень и Владивосток, рассказали РИА Новости в национальном туроператоре "Алеан" и российской гостиничной сети Azimut Hotels.
Так, в Казани туристов привлекают современные прочтения национальных блюд и локальные сладости. В рамках гастротуров по городам Золотого кольца путешественники пробуют медовуху в Суздале, пряники в Ростове Великом, сыр в Костроме и копченую ряпушку в Переславле-Залесском.
В свою очередь, Нижний Новгород, который недавно включили в Золотое кольцо, фиксирует повышенное внимание со стороны туристов, интересующихся локальной кухней и фермерскими продуктами. Они хотят попробовать блюда из волжской рыбы, а также ветлужские пельмени.
Туристов, отправляющихся в Сочи и Геленджик, привлекает эклектичная черноморская кухня, включающая блюда их свежих морепродуктов, блюда кавказской и казачьей кухни. Во Владивосток же путешественники едут за тихоокеанской рыбой и другими морепродуктами.
По словам аналитиков, в Тюмени проводятся гастрофестивали, где туристы пробуют различные блюда, например, строганину из муксуна, либо десерты. При этом Санкт-Петербург, получивший официальный статус кулинарной столицы страны, привлекает путешественников разнообразными гастрономическими концепциями. В Калининграде - это блюда из балтийской рыбы и морепродуктов, гастросувениры в виде главной сладости региона — марципана.
В пресс-службе туроператора "Алеан" рассказали, что развитие гастрономического направления помогает городам разнообразить экскурсионные программы, наращивать число повторных визитов, а также поездок в межсезонье. "На 10-15% в год растет спрос на туры с гастросоставляющей, экскурсионные программы", - отметили там.
Так, спрос на размещение в отелях на даты гастрономических фестивалей выше, чем в обычные дни месяца. "В зависимости от направления число бронирований в городе во время гастрособытий возрастает в пределах 20-30%", - заметили в "Алеан".
В свою очередь, по данным опроса гостей сети Azimut Hotels, более 65% путешественников, находясь в новом городе, обязательно пробуют местную кухню. Гастротуризм становится заметной тенденцией внутреннего туризма, заключили там.
ТуризмКазаньТюменьВладивостокотдых в РоссииКалининградСанкт-ПетербургСочиГеленджикНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала