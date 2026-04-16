На морском терминале в Туапсе начался пожар - РИА Новости, 16.04.2026
17:02 16.04.2026 (обновлено: 17:21 16.04.2026)
На морском терминале в Туапсе начался пожар, загорелось техоборудование

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар тушат на морском терминале в Туапсе, в порту загорелось технологическое оборудование, сообщил оперштаб края на платформе Max.
Ночью со среды на четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на Туапсе. В результате атаки повреждены пять частных и один многоквартирный дом, двое детей погибли, семь людей пострадали.
"Технологическое оборудование в порту загорелось в результате ночной атаки БПЛА. На месте ЧП работает штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина
Вчера, 09:52
 
