На морском терминале в Туапсе начался пожар

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Пожар тушат на морском терминале в Туапсе, в порту загорелось технологическое оборудование, сообщил оперштаб края на платформе Max.
Ночью со среды на четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на Туапсе. В результате атаки повреждены пять частных и один многоквартирный дом, двое детей погибли, семь людей пострадали.
"Технологическое оборудование в порту загорелось в результате ночной атаки БПЛА. На месте ЧП работает штаб тушения пожара", - говорится в сообщении.
