В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Чуксином тупике на севере Москвы, сообщили в столичной прокуратуре

"Утром 16 апреля в квартире жилого дома в Чуксином тупике произошел пожар, в результате которого погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причина пожара будет установлена по результатам экспертизы, ход и результаты проверки находятся на контроле Коптевской межрайонной прокуратуры.