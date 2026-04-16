В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина
09:52 16.04.2026 (обновлено: 10:11 16.04.2026)
В Москве при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Москве при пожаре в жилом доме в Чуксином тупике в погиб мужчина

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мужчина погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Чуксином тупике на севере Москвы, сообщили в столичной прокуратуре.
"Утром 16 апреля в квартире жилого дома в Чуксином тупике произошел пожар, в результате которого погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина пожара будет установлена по результатам экспертизы, ход и результаты проверки находятся на контроле Коптевской межрайонной прокуратуры.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, предварительно, в квартире мог загореться электрический прибор, который стоял на зарядке.
