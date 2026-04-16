Посольство России обвинило Канаду в распространении дезинформации

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Посольство России в Оттаве обвинило МИД Канады в распространении пропаганды и дезинформации по украинской тематике, комментируя публикации канадского ведомства о якобы противоправных действиях России в отношении украинских детей.
Ранее МИД Канады в соцсети X обвинил Россию в незаконных действиях в отношении украинских детей без предоставления каких-либо доказательств. В канадском внешнеполитическом ведомстве заявили, что за официальными формулировками о "временной эвакуации" якобы скрываются принудительная смена гражданства, упрощенное усыновление и отправка детей в "лагеря перевоспитания".
"Довольно прискорбно, что официальный информационный ресурс министерства иностранных дел Канады всякий раз, когда речь заходит об Украине, похоже, занимается лишь пропагандой и дезинформацией", - говорится в официальном заявлении посольства в ответ на пост МИД Канады.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что киевский режим эксплуатирует тему якобы похищенных украинских детей исключительно в целях антироссийской пропаганды.
Ранее по итогам второго раунда переговоров между Москвой и Киевом украинская делегация передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России, а 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.