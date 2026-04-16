Политолога Снеговую* внесли в список террористов и экстремистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Политолог Мария Снеговая* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Снеговая Мария Владиславовна*, 14.01.1984 года рождения, город Ленинград", - говорится в перечне.
Минюст РФ внес Снеговую* в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом на территории РФ
17 ноября 2025, 15:13