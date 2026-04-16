Политолога Снеговую* внесли в список террористов и экстремистов

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Политолог Мария Снеговая* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.



