Политолога Снеговую* внесли в список террористов и экстремистов

20:05 16.04.2026
  • Политолога Мария Снеговая* внесли в перечень террористов и экстремистов в России.
  • Минюст России внес Снеговую* в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Политолог Мария Снеговая* внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Снеговая Мария Владиславовна*, 14.01.1984 года рождения, город Ленинград", - говорится в перечне.
Минюст РФ внес Снеговую* в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* Внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признана иноагентом на территории РФ
Михаил Касьянов* - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Касьянов* пополнил список террористов и экстремистов
17 ноября 2025, 15:13
 
